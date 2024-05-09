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Terör propagandası yapan şüpheli yakalandı
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09 Mayıs 2024 Perşembe 21:00:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 21:00:00

Terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

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Çanakkale'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen S.Ö'nün adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken adreste yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : Terör örgütü PKK/KCK OPERASYON ÇANAKKALE
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