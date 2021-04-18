Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.26'da Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ili Datça ilçesi açıklarında, saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Muğla İl AFAD, Datça ilçe Emniyet ve İlçe Jandarmadan alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.
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