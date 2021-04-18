  • BIST
    1408.14
  • Dolar
    8,0580
  • Euro
    9,6752
  • Altın
    460,3760
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mısır ordusu, geçen ay boyunca Gazze Şeridi sınırındaki 5 tüneli yıktı
Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi
Güncel vaka haritası açıklandı
Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti
Kısıtlamaya uymayan 3 bin 787 kişiye işlem yapıldı
Macron: Rusya'ya ilişkin kırmızı çizgilerimizi net şekilde çizmeliyiz
Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak
Mısır'da tren kazası: 8 ölü, 100'den fazla yaralı
Bakanlık tek tek açıkladı... İşte güvensiz maske markaları
Bir Rusya gerilimi daha! 18 diplomat sınır dışı edilecek
Türk bilim insanlarından dışa bağımlılığı bitirecek buluş
19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hayatını kaybetti
Koronavirüsle ilgili flaş uyarı: Virüs silah değiştirdi
Dünyaya örnek olacak
Dünyada çok fazla kullanılmıyor... İlk kullanılacağı yer belli oldu
Piyasaya çıkmadan ödül aldı
Bakan Varank: İnsanlığa ve bilime hizmet etmek istiyorsanız gelin gönüllü olun
Pandemide sınıfları onlar doldurdu
Martı kurtarma operasyonu
3 yaşındaki Ata sesine kavuştu
Çöpten çıkan antikalar satışta
İlk çocuklarına kavuştular
Nefes aldırmayacağız
18 Nisan 2021 Pazar 20:58:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 20:58:00

Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

ABONE OL

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.26'da Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ili Datça ilçesi açıklarında, saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Muğla İl AFAD, Datça ilçe Emniyet ve İlçe Jandarmadan alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Afet ve Acil Durum Yönetimi deprem İçişleri Bakan
Kendini övmeden duramadı

Kendini övmeden duramadı
Spor hocasıyla diyeti bozdu

Spor hocasıyla diyeti bozdu
Yasak Elma gerçekleri

Yasak Elma gerçekleri
İki yıllık zararım büyük

İki yıllık zararım büyük
Türk popu düşüşte!

Türk popu düşüşte!
Aile boyu sahilde tur

Aile boyu sahilde tur
Spor sonrası sessizlik

Spor sonrası sessizlik
İzlerken tansiyonu yükseldi

İzlerken tansiyonu yükseldi
Belçika güzeli Seksenler'de

Belçika güzeli Seksenler'de

EN ÇOK OKUNAN HABERLER