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01 Mayıs 2024 Çarşamba 12:10:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 12:10:00

Taksim ısrarı gerginliğe yol açtı! Yasağa rağmen yürümek isteyen gruba müdahale

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Yasağa rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Saraçhane'deki gruba polis müdahale ediyor.

Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan çeşitli sendika üyeleri sloganlar attı. Polis ekipleri kalabalık gruba uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup, ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri uyarıları dikkate almayan gruplara biber gazıyla müdahalede bulunarak, kalabalığı geri püskürttü.

Etiketler : 1 mayıs emek ve dayanışma günü saraçhane polis taksim meydanı
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