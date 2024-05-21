Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Erol Taşkın ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çekiç, Saraybosna'daki meslek liselerinde gastronomi alanında okuyan öğrencilere ders verdi.

Atölye çalışmasında ise 20 meslek lisesi öğrencisi, Ege Bölgesi yemeklerini Taşkın ve Çekiç'in verdiği tariflerle yaptı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş, gazetecilere, Saraybosna'da lise düzeyinde gastronomi alanında okuyan öğrencilerle etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, Ege Bölgesi yemeklerini yaptıklarını söyledi.

Öğrencilere yayla çorbası, mücver ve İzmir köfteden oluşan bir menüyü öğrettiklerini aktaran Atabaş, "Bu çalışmayla Türk mutfağına karşı öğrencilere bir aşinalık kazandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin ilerideki meslek hayatında repertuarında Türk mutfağından özelde de Ege mutfağından lezzetleri sunmalarını bekleyeceğiz." dedi.