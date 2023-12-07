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Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan kanun tasarısı kabul edildi
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07 Aralık 2023 Perşembe 21:01:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 21:01:00

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan kanun tasarısı kabul edildi

Kaynak: AA

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Danimarka'da, kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısı kabul edildi.

Danimarka Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 77 milletvekili hayır oyu kullanırken, 94 milletvekili tasarı lehine oy verdi.

Çoğunluğun oyuyla kabul edilen kanuna göre, ülkede Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılması, bu kitaplara saldırılar ve dini değerleri hedef alan uygunsuz davranışlar yasaklanacak.

Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis verilebilecek.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'in imzası gerekiyor.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Saldırılarını artıran Momika, 25, 26, 27 ve 29 Ağustos'ta polis korumasında Stockholm'um çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam etmişti.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Etiketler : kitap yakma yasağı Danimarka kitap saldırısı kutsal kitap koruma
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