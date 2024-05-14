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14 Mayıs 2024 Salı 09:40:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 09:40:00

6 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu!

Kaynak: AA

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Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.

Etiketler : şanlıurfa terör örgütü deaş oeprasyon
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