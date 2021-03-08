Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan AB, ABD, Rusya ve S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye - ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD'nin YPG desteğine için, 'Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu' dedi. Kalın S-400'lere ilişkin, 'Karar bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle ikili ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
İbrahim Kalın, S-400'ler, ABD'nin YPG'ye desteği ve iki liderin görüşmesine ilişkin konuları ele aldı.
Biden yönetimiyle iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki Başkan görüşecektir. Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir. Türkiye ve ABD'yi bölen 3 önemli konu; ABD'nin PYD/YPG'ye desteği, S-400'ler ve CAATSA yaptırımları...
ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ
İbrahim Kalın, ABD'nin YPG'ye desteğine ilişkin, "ABD destek politikasını sürdürecek gibi görünüyor. Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" dedi.
RUSYA İLE İLİŞKİLER
Sözcü Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında ise, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek"
Kalın, ABD'nin yeni Başkan Joe Biden dönemine ilişkin ise, "İyi bir başlangıç yaptık. Muhakkak iki başkan görüşecektir" yorumunu yaptı.
AB İLE İLİŞKİLER
Çok yapıcı ivme yakaladık, ilişkiler daha da ilerleyecek.
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- İbrahim Kalın'dan AB, ABD, Rusya ve S-400 açıklaması