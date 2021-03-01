Gözler o toplantıda...

01 Mart 2021 Pazartesi 16:35:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 16:35:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de saat 15.55'te başladı.
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