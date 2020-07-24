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24 Temmuz 2020 Cuma 16:04:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 16:12:00

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya sonrası sürpriz ziyaret

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Cuma namazı sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan bugün, Ayasofya Camii'nde 350 bin kişinin Cuma namazına katıldığını açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Cuma namazı sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret etti.

Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazın ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada bugün Ayasofya'da 350 bin kişinin cuma namazı kıldığını söyledi.

Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan ilk namaz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Ziyaret giriş ve çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, bugün 350 bin kişinin Ayasofya'daki ilk namaza katıldığını belirtti.

"HER DİNDEN İNSANLARIN GELİP ZİYARET EDEBİLECEĞİ BİR YER"

Türbeye girmeden önce gazetecilere kısa bir açıklama yapan Erdoğan, ''Gayretlerimiz neticesiyle, Yargı'nın da hamdolsun hakikati görmesiyle sona erdirdik. Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer. İşin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik" ifadelerini kullandı.

"350 BİN KİŞİ BUGÜN CUMA NAMAZINA İŞTİRAK ETMİŞ"

Türbe ziyareti sonrası yine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''Her şeyden önce Ayasofya'yı bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sarih özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Tabi çok çok önemli bir aşkın mahsulüydü. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın birlik beraberlik içerisinde devamını Allah'tan diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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