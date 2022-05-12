VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı
ABD: Bir numaralı ekonomik sorunumuz enflasyon
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet önlenecek
Rize-Artvin Havalimanı'nda son adım
"Cezalandırma atışları" sonucunda 21 terörist etkisiz hale getirildi
Samanyolu'nun merkezi görüntülendi
TUSAŞ gümbür gümbür geliyor
32 aydır Topkapı'da sergileniyor
"Karadeniz'e yaptığımız yatırımlar kilit önem taşıyor"
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı
Yargıtaydan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Adım adım savaşa yürüyorlar
Sınırı böyle geçmişler!
"Tokyo'da gururlandık sıra Paris'te"
Finlandiya'nın "NATO üyeliği" açıklamasına Rusya'dan yanıt!
Kripto paralarda büyük çöküş!
Tokayev'in Türkiye ziyareti Kazak basınında büyük yankı buldu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
TUŞAŞ'tan büyük başarı! Türkiye şampiyonu oldu
Petrol ve doğalgazda yeni dönem!
Türkiye'siz çözüm yok
Yunanistan'dan provokasyon hazırlığı!
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
12 Mayıs 2022 Perşembe 15:03:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 15:31:00

Başkan Erdoğan: Her alanda engelli kardeşlerimize imkanlar sağladık

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her alanda engelli kardeşlerimize imkanlar sağladık." dedi. Erdoğan, "Engelli sporcu kardeşlerimiz bizi Tokyo'da gururlandırdılar. Paris'ten de dolu dolu zaferlerle döneceğiz." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar:

Buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın Engelliler Haftası'nı tebrik ediyorum. Hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarıları ile hepimize örnek oluyorlar. Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.

HİÇ KİMSE BEDENSEL ENGELİ NEDENİYLE SOSYAL HAYATIN DIŞINA İTİLEMEZ

Hangi kökene, inanca, kültüre sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Bizim siyaset ve devlet anlayışında hiç kimse insani vasıflarından, doğulştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Hiç kimse dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli nedeniyle sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız.

ENGELLİLERE YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIĞI ANAYASA GÜVENCESİNE ALDIK

85 milyonun tüm fertleri gibi engelli kardeşlerimizin hiçbir sorun yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz. Hakkari'den Edirne'ye 81 vilayetimizdeki binlerce engelli gencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız. İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz. Spor özellikle engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını sağlayan bir faaliyet alanıdır. Türkiye'de çok uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da önyargıların kurbanı olmuşlardır. Sürekli 'yapamazsınız' denilerek özgüvenleri törpülenmiştir. Hayata katılmalarını teşvik edecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değildi. Bu tabloyu biz kökten değiştik. Engellilerimizin sorunlarını çözmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik. Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010'da yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasa güvencesine aldık. Evde bakım desteği, yardımı, umut evleri gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik.

SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Okula gidemeyen çocukları için evleri ve hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz. Toplam 453 bin toplam özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız.

Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta, akademide göğüslerini gere gere 'Ben de varım' diyor. Daha önce sporun birçok branşında kısıtlı sayıda varlık gösterebilen engellilerimiz, bugün sporun pek çok alanında adeta destan yazıyorlar. Türkiye, 2000 Sydney Paralimpik Oyunları'na sadece bir sporcu ile katılmıştır. 20 sene sonra Tokyo Paralimpik oyunlarına 87 sporcu ile katıldık, toplam 15 madalya ile ülkemize döndük.

Etiketler : Engelliler Haftası'
‘Hayaller ve Hayatlar'ın ömrü kısa sürdü

‘Hayaller ve Hayatlar'ın ömrü kısa sürdü
Anneler Günü düeti

Anneler Günü düeti
Türk halkı çok sıcakkanlı

Türk halkı çok sıcakkanlı
Derya çiçek gibi

Derya çiçek gibi
Çocukken bağlama çalardım

Çocukken bağlama çalardım
Bayramda kafasını dinledi

Bayramda kafasını dinledi
Tatil isteği

Tatil isteği
Dostluk gecesi

Dostluk gecesi
Isparta'da gül masalı

Isparta'da gül masalı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX