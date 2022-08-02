VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
500 liralık banknot mu geliyor? Bakan Nebati açıkladı
Bakan Kurum açıkladı! Kira ve konut fiyatları düşecek
Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
Orman yangınlarına ilk müdahale 15 dakikada yapılıyor
Türkiye 2011'den bu yana 9 bin yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti
Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan
ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı
Barem Ambalaj Halka Açılıyor
İAR ile TCMB'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik iş birliği
Fredrik Midtsjö Galatasaray'da
Süper Lig'in gol raporu
ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti
QUA Granite'ten 90 dakikada Hızlı ve Seri Üretim
İran'dan ABD'ye rest: Kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz
Enerjiye de "koridor" modeli
Tosuncuk ne kadar vurgun yaptı?
Önce ABD şimdi de İngiltere! Tayvan krizi büyüyor
Türkiye'den ABD'ye F-16 çağrısı
"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"
Öldürüldüğünü doğruladı
Sera'dan ‘Buraya Kadar'
Çeşme'de ‘Ev'lendi
Tuba bile iyi oynuyor
Aleyna için direğe tırmandılar
02 Ağustos 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 10:30:00

Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı!

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına çıkan ve sonra yakalanarak Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili 4 soruşturmada sona gelinirken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında iddianameyi hazırladı. İddianamede, kullanıcılara ilk aşamada kar ediyormuş hissi verildiğine dikkat çekildi. Ancak firmanın aslında bir gelirinin olmadığına değinildi. Öte yandan iddianamede savcılığın dikkat çeken tespitleri de yer aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetimler yapılmaya başlanması üzerine şirketlerin iyi durumda olduğunu göstermek amacıyla Mehmet Aydın'ın Akhisar'daki tavuk çiftliğinin kümesine göstermelik bitcoin üretim tesisi kurduğu kaydedildi.

Çiftlik Bank vurgununun detayları hazırlanan 4'üncü iddianameyle bir kez daha gözler önüne serildi. Mehmet ve Fatih Aydın kardeşler yıllarca firariydi. Geçtiğimiz yıl peş peşe teslim oldular. Ardından birçok Çiftlik bank mağduru şikayet için soluğu adliyede aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank sistemine ilişkin 4'üncü soruşturmayı başlattı.

AYDIN HAKKINDA AÇILAN DAVA SAYISI 4'E ÇIKTI

Aydın'ın "Örgüt kurma ve yönetme", " Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" işlediği suçlar olarak kayıtlara geçti.

Titizlikle yürütülen soruşturmada deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Mehmet Aydın'ın olduğuna dikkat çekildi. 16 şüphelinin ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.

110 KİŞİ 1 MİLYON 537 BİN 685 LİRA DOLANDIRILDI

110 müşteki için bilirkişi dosyaya raporunu sundu. Dolandırıcılığın miktarı 1 milyon 537 bin 685 lira olarak belirlendi. Savcılık, zanlıların katılımcıları teşvik için referans sistemiyle üyelik başlatıp, havuzda toplanan miktarı eski üyelere kazanç olarak dağıttığını vurguladı.

KAR EDİLİYOR HİSSİ UYANDIRDILAR

TRT Haber'de yer alan habere göre, iddianamede, kullanıcılara ilk aşamada kar ediyormuş hissi verildiğine dikkat çekildi. Ancak firmanın aslında bir gelirinin olmadığına değinildi. Sonradan oluşturulan çiftlik ve tesislerin güven duygusunu artırmak için yapıldığı aktarıldı.

Çiftlik Bank dolandırıcılığına ilişkin davalar Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davalarda toplam 4 bin 559 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Etiketler : Çiftlik Bank vurgunu Çiftlik Bank TOSUNCUK
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Afrodit yine evleniyor

Afrodit yine evleniyor
Cihangir'de ‘Ev'lendi!

Cihangir'de ‘Ev'lendi!
Shakira'ya sekiz yıl hapis talebi!

Shakira'ya sekiz yıl hapis talebi!
Filme güveniyorum

Filme güveniyorum
Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!

Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!
Mutluluklarına nazar değdi

Mutluluklarına nazar değdi

Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu

Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu
Firuze sınır tanımıyor

Firuze sınır tanımıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX