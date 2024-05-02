ABD'de Filistin ateşi! Eylemler dalga dalga büyüyor

Gösterilere katılan öğrenciler, ABD'nin İsrail'e maddi desteği kesmesi çağrılarını yinelerken, ABD'de mezuniyet törenlerinin yaklaşmasıyla gösterilerin dozu da sayısı da artıyor.

Austin Texas ile Virginia Commonwealth üniversitelerinde polis müdahalesi ve gözaltılar yaşanırken, kampüs gösterilerinin ilk başladığı New York'taki Columbia Üniversitesinde Gazze ile dayanışma amacıyla kurulan kamp alanını boşaltmayan öğrencilere disiplin cezaları uygulanmaya başlandı.

ABD'deki bir üniversitede öğrenci ve yönetim arasında uzlaşıya varılırken, Avrupa ve Kanada'ya da yayılan gösterilere katılanların sayısı her geçen gün artıyor.

ABD'den dünya üniversitelerine yayılan gösterilerde gözaltı sayısının ise 1000'i geçtiği belirtildi.

CALİFORNİA ÜNİVERSİTESİ'NDE POLİS, TAKVİYE GÜÇLERLE MÜDAHALE EDİYOR

ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin'i destekleyen göstericilerin canlı kalkan oluşturmasıyla geri çekilen polis, takviye kuvvetle protestoculara müdahaleye başladı.

ABD medyası, UCLA'da devam eden kampüs gösterilerinde Filistin'e destek amacıyla çadırların kurulduğu alanı dağıtmak isteyen polise karşı 50 kişilik gösterici grubunun canlı kalkan oluşturduğunu bildirdi.

Canlı kalkan oluşturan grubu dağıtmak isteyen polis ile göstericilerin arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Görgü tanıkları, arbedenin ardından polisin kampüsün bazı bölgelerinden çekildiğini ifade etti. Daha sonra emniyet güçleri, takviye kuvvetle kampüse geri dönerek etrafı sardı.

Çok sayıda polisin kamp alanının çevresine kurulan bariyerleri kırmaya çalıştığı ve plastik mermi atanlar gibi "ölümcül olmayan" silahlarla müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Üniversite gazetesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda polisin göstericileri plastik kelepçeyle gözaltına almaya başladığı bildirildi.

Öte yandan, bir grup göstericinin kampüsteki Royce Hall binasının girişlerini kapatarak üzerine "Gazze'ye özgürlük" yazdıkları kaydedildi.

UCLA'DAKİ GERGİNLİK SÜRÜYOR

UCLA'da gece İsrail yanlısı maskeli grubun, kampüsteki çadır alanına saldırmasıyla tansiyon yükseldi.

Olay yerine gelen Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, İsrail yanlısı grup ile Filistin destekçileri arasındaki arbedenin ardından kimsenin gözaltına alınmadığını ve gruplar arasındaki gerginliğin sona erdiğini duyurdu.

Polis, iki grup arasında yaşanan gerilim üzerine alandaki çadırların kaldırılmasını talep etti.

Kolluk kuvvetlerinin UCLA kampüsüne girdiğini kaydeden ABD medyası, UCLA'daki gelişmelerin kampüs gösterilerinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

ABD'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDEKİ FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ YAYILIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok üniversite kampüsünde devam eden Filistin'e destek gösterilerine San Diego'da bulunan California Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

Üniversitenin San Diego kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları dalgalandırıp sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.