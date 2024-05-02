VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Türk Metal iş Sendikası'na ziyaret
17 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltı
Heniyye açıkladı: Hamas ateşkes için Kahire'ye gidiyor
Bakan Bolat: Macaristan ile ticari ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız
Türkiye'den F-16 açıklaması! Süreç olumlu gidiyor
2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
02 Mayıs 2024 Perşembe 18:45:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 18:45:00

Borsa İstanbul'dan rekor kapanış

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,62 değer kazancıyla günü 10.208,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.208,79 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 130 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,76 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirti.

Yarın yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenilen Türkiye değerlendirme raporunun takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM hizmet sektörü PMI verilerinin piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300-10.400 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Etiketler : Borsa İstanbul BIST 100 rekor kapanış
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX