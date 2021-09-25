CHP'li Başkan'dan FETÖ'cülere destek

FETÖ'cülerin suçsuz olduğunu savunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "KHK ile haksız yere atılan arkadaşlarımızın siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız. Millet ittifakının iktidarında herkese haklarını iade edeceğiz' diye konuştu. FETÖ'cülerin devletten temizlenmesi için 20 Temmuz 2016'da alınan kararı 'sivil darbe' olarak nitelendiren Balaban "CHP olarak kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız" dedi.