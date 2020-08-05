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05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:19:00

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soluğu Bodrum'da aldı!

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CHP'li Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlığı görevine gelmesi ardından üçüncü Bodrum tatiline çıktı. İmamoğlu, dün gece ünlü müteahhit Nedim Keçeli'nin evinde misafir oldu. Sarıyer ve Beşiktaş olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde lüks konutlar yapan SEBA İnşaat'ın sahibi Nedim Keçeli, İmamoğlu'nu manken eşi Gamze Karaman ile birlikte ağırladı. Keçeli ailesi, buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra sık sık Bodrum tatili ile gündem olmuştu. Hatta İmamoğlu'nun Bodrum Yahşi'de eşi Dilek İmamoğlu adına bir villa satın aldığı, villanın turizm tesis alanına yasadışı şekilde yapıldığı ortaya çıkmıştı.

KEÇELİ'NİN MİSAFİRİ

Ekrem İmamoğlu, yeni bir Bodrum tatiline daha çıktı. İmamoğlu, dün akşam Keçeli ailesinin misafiriydi. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul'un en lüks semtleri Beşiktaş ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçesinde lüks konutlar inşa eden SEBA İnşaat'ın patronu Nedim Keçeli ve manken eşi Gamze Karaman'ın evinde misafir oldu.

MUTLULUK POZLARI

Buluşmanın fotoğrafları Keçeli ailesinden Engin Keçeli'nin eşi Selen Keçeli ve Gamze Karaman Keçeli tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Ekrem İmamoğlu, Nedim Keçeli ve eşlerinin bulunduğu fotoğraf karesinde mutluluk pozları verdikleri görüldü. Ayrıca Selen Keçeli paylaşımında, "Başkanımızı ağırladık keyifle muhabbetle…" yazarak Gamze Karaman Keçeli, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, Nedim Keçeli'yi etiketledi. Bu paylaşımı Karaman da kendi hikayesi üzerinden paylaştı.

Nedim Keçeli, Süleyman Demirel'e yakınlığıyla bilinen ünlü siyasetçi ve işadamı Orhan Keçeli'nin iki oğlundan birisi… SEBA İnşaat'ın patronu. Ali Şen'in eski damadı olan Nedim Keçeli, 2003 yılında Suzan Şen'den boşanmıştı. 2013 yılında model-oyuncu, Türkiye eski güzeli Gamze Karaman ile aşk yaşamaya başlamış, 31 Mart 2017'de Nedim Keçeli'nin İstinye'deki evinde evlenmişti. SEBA İnşaat, Sarıyer, Beşiktaş ve Bodrum'da lüks konutlar yapıyor.

SEL FELAKETİNDE BODRUM'DAYDI

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıl belediye başkanı seçilmesinden kısa süre sonra Bodrum'a tatile gitmişti. İmamoğlu, ağustos ayında yeniden Bodrum'a gitmiş, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında burada bulunduğu anlaşılmıştı. Sel felaketi sırasında kısa süreliğine İstanbul'a gelen İmamoğlu, yeniden Bodrum'a dönmüştü.

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