Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, saat 15.00'da MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Görüşme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunda saat 15'te başlayacak.
Erdoğan ile Bahçeli'nin, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.
Ayrıca sivil anayasa çalışmalarında gelinen son noktanın masada olacağı değerlendiriliyor.
Erdoğan ile Bahçeli, meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek.
İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.
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