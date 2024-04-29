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29 Nisan 2024 Pazartesi 10:35:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 10:35:00

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, saat 15.00'da MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Görüşme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunda saat 15'te başlayacak.

Erdoğan ile Bahçeli'nin, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Ayrıca sivil anayasa çalışmalarında gelinen son noktanın masada olacağı değerlendiriliyor.

Erdoğan ile Bahçeli, meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mhp devlet bahçeli görüşme
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