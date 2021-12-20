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20 Aralık 2021 Pazartesi 11:47:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 11:47:00

Böyle duyurdular: Elmas alanında iş birliğimiz 'S-400 füzesi hızında' büyüyor

Kaynak: star.com.tr

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ABD'nin baskı ve şantajlarıyla yeni müttefik ve iş ortaklarına zorlanan Rusya, Hindistan'la elmas konusunda iş birliğini geliştiriyor. Shree Ramkrishna Exports'un yönetim kurulu üyesi Arpit Narola, Hindistan'ın Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerine atıfta bulunarak, 'İki ülkenin elmas alanındaki iş birliği, S-400 füzesi hızında gelişiyor.' dedi.

Hindistan'ın önde gelen elmas işleme şirketlerinden biri, Rusya ile elmas endüstrisindeki iş birliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ile aktif olarak ilişkilerin geliştiğine dikkat çeken ülkenin en büyük elmas işleme şirketlerinden Shree Ramkrishna Exports'un yönetim kurulu üyesi Arpit Narola, 'Yüksek kaliteli işlenmemiş taşlar alıyoruz. Rus ham elmaslarını kesip parlatıyoruz ve onları kolye, küpe, bilezik, yüzük yapmak için setler halinde dünyanın dört bir yanındaki mücevher evlerine veya bireysel müşterilere gönderiyoruz." dedi.

'ELMAS ALANINDA İŞ BİRLİĞİMİZ S-400 FÜZESİNDEN HIZLI GELİŞİYOR'

Elmas kesme şirketi, ülkenin elmas işleme merkezi olarak kabul edilen batı Hindistan eyaleti Gujarat'taki Surat'ta bulunuyor. Surat elmas madenciliği endüstrisi, Rus elmaslarının %30 ila %35'ini işliyor. Ayrıca Afrika'dan ham elmasların yanı sıra yerli elmas madenlerinden de elmas alıyor.

Narola, Hindistan'ın Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerine atıfta bulunarak, 'İki ülke arasındaki elmas iş birliği S-400 füzesi hızında gelişiyor ve büyüyor". dedi.

Rusya'nın Hindistan ticaret temsilcisi Alexander Rybas da medyaya verdiği demeçte, 2021 yılının dörtte üçünde Rus-Hindistan elmas ticaretinin geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktığını söyledi.

Rybas, "Eylül 2021 sonu itibariyle Rusya'dan doğrudan Hindistan'a sevk edilen ham elmas, kabaca 700 milyon dolar değerinde.' dedi.

Ayrıca, Rus-Hindistan elmas ticaretinin bir kısmı üçüncü ülkeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, gerçekte, Hindistan'ın elmas kesme fabrikalarında daha da fazla Rus değerli taşı var.

Hindistan, dünyadaki tüm değerli taş kesme tesislerinin %90'ından fazlasının bulunduğu dünyanın kaba elmas kesme merkezidir. Başlıca alıcıları ABD, Çin, Basra Körfezi ülkeleri ve Singapur'dur.

star.com.tr

Etiketler : Hindistan ABD Basra Körfezi ülkeleri Singapur Çin Rus-Hindistan
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