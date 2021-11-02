Biden'dan Erdoğan'a F-16 cevabı: Elimden geleni yapacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesini değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: "Macron ile olan görüşmemizde 5-6 ana başlık vardı. Bunların merkezinde tabii Libya vardı. Libya ile ilgili Berlin Konferansı'nın bir benzerini Paris'te yapmak istiyor. Bu bir yerde durumdan vazife çıkarmak gibi oluyor. Bizim oraya ısrarla eşbaşkan olarak gelmemizi istiyor. Dedim ki 'Berlin'de zaten biz bu konferansı yaptık. Kaldı ki buraya bazı davetleriniz var; mesela Yunanistan, mesela İsrail, mesela Kıbrıs Rum kesimi... Bunların katılacağı bir Paris Konferansı'na biz katılamayız.' Durdu ve 'Bir çalışma yaptırsak bunun üzerinde, özel temsilciler belirlesek' dedi. Ben de 'Şartımız bu, bir defa bunlar olmayacak. Eğer Yunanistan buraya gelecekse özel temsilci falan da göndermeye gerek yok' dedim. Birincisi bu. Şimdi o da isimler verecek, biz de isimler vereceğiz, arkadaşlar aralarında görüşme yapacaklar. Fakat tabii bu şartlarımız yerine gelmedikten sonra olmaz."

'SENİ ALDATIYORLAR' DEDİM

Başkan Erdoğan, Yunanistan ve Fransa arasındaki silah anlaşmaları ve çatışma durumunda Yunanistan ile beraber hareket edileceği yönündeki açıklamalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de 'Onların parası var' dedi. Dedim ki 'Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum.' 'Paraları var' dedi. Her şey para! Tabii bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız."

ATAK İÇİN ROLLS-ROYCE MOTOR SORUNU ÇÖZÜLEBİLİR

Erdoğan ATAK helikopteri ihracatında yaşanan Rolls-Royce motor sorunuyla ilgili şunları söyledi: "Elimizde bol miktarda Rolls-Royce motor olsa ciddi ihracat yaparız. Sadece İHA, SİHA, Akıncı'da kalmaz. Atak'ta farklı yere geliriz. Biden'ın olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyorum."

HİNDİSTAN DEĞİL AMA TÜRKİYE NATO ORTAĞI

YENİ F-16'LAR İÇİN BAKANLAR GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şunları söyledi: "Sayın Biden ile samimi ve yapıcı havada bir toplantı yaptık. F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Tam aksine yine bununla ilgili de savunma bakanlarımız birbiriyle görüşecekleri gibi dışişleri bakanlarımız da muhataplarıyla görüşerek bu hassas konuyu da neticelendirmeyi umuyoruz. Biden 'Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım' dedi. Ben de kendisine 'Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum' dedim.

Bu Bu görüşme için medyada '20 dakikalık bir görüşme olacak' diyordu. Bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Medyanın bizimle nasıl uğraştığını anlayın. Yani kendilerince 'kabul etmeyecek, görüşmeyecek' de derler, 20 dakikaya da indirirler! Ama bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. O sürede de protokol sürekli geldi gitti, geldi gitti, onlara bir iki kez kaş göz yaptı. En sonunda da bir yerde artık görüşmeler vardı, bir taraftan da toplantı başlamıştı, hemen onlara gitmek zorunda olduğumuz için diğer programlara geçmek durumunda kaldık. Bütün konularla ilgili ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldık, anlaştık."

OPERASYONDAN TAVİZ VERMEYİZ

Başkan Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekatla ilgili şunları söyledi: "Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte de NATO'da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda mutabakata vardık. Olumsuz bir yaklaşımı olmadı."

TÜRKOVAC DÜNYADA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Başkan Erdoğan G20'de yaptığı "aşı milliyetçiliği" eleştirisiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Aşı konusunda biz şu anda bir iddiayla ortadayız. Bizim iddiamız TÜRKOVAC ve biz TÜRKOVAC'ta inşallah bu yıl sonuna kadar üretime tam manasıyla geçtiğimizde burada herhangi bir kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız. Dünya ile bunu paylaşırken de adeta "Siz yapmadınız ama biz yapıyoruz" mesajı vereceğiz. Bu yaklaşımımızı çok kısa zamanda ürettiğimiz elektronik solunum cihazlarında da gösterdik. Tabii TÜRKOVAC seri üretime girdikten sonra biz inşallah dünyada dengeleri biraz değiştiririz."

SCHOLZ, BANA GÖRE SEMPATİK BİRİ

Erdoğan Almanya'da seçimin galibi sosyal demokrat Scholz için şunları söyledi: "Sayın Scholz, bana göre sempatik biri. Şunu da unutmayalım ki Alman yönetiminde bakanlık yaptı. Yani dışarıdan gelen birisi değil. Aslında bize de yabancı değil. Yani SPD'nin içinde olan birisi ve ortak dostlarımız var. Zannediyorum biz çok fazla yabancılık çekmeyeceğiz. O da yabancılık çekmeyecek. İnşallah kasım-aralık gibi de hükümeti kuracaklarını söylüyor. Ben güveniyorum."

İSKOÇYA PROTOKOLDEKİ STANDARDIMIZA UYMADI

Başkan Erdoğan İskoçya programını iptal etmesiyle ilgili şunları söyledi: "Glasgow'da talep ettiğimiz güvenlik protokolü standartları vardı. Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde uygulanan standartlardı. Son anda karşılanamayacağı söylendi. Bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bunu kabul edemezdik. Sadece kendi güvenliğimiz değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi."

DÜNYA MEDYASI BÖYLE GÖRDÜ: ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZME GÖRÜŞMESİ

Uluslararası medya kuruluşları, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesini manşetlerine taşıdı.

EL CEZİRE: Uluslararası medya kuruluşları, geniş yer ayırdıkları görüşmenin ayrıntılarını okurlarına aktardı. El Cezire, görüşmede ABD'den Türkiye'ye F-16 tedarikinin gündeme geldiğini yazdı. Biden'ın Erdoğan'a F-16 savaş uçağı talebinin ABD'de bir süreçten geçmesi gerektiğini söylediği, ayrıca iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları etkin bir şekilde ele alma arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

CNN INTERNATIONAL: CNN International, Erdoğan ile Biden'ın bölgesel meseleleri görüştüğünü okurlarına duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasına işaret edilerek, Suriye'deki siyasi süreç, Afganlara insani yardım ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaların gündemde olduğu ifade edildi.

REUTERS: Reuters da Roma'daki ikili görüşmede F-16 sürecinin masaya geldiğini belirtti. Üst düzey bir Türk yetkilinin, görüşme için "Çok olumlu bir atmosferde gerçekleşti" dediği kaydedildi.