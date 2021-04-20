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20 Nisan 2021 Salı 18:34:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 18:34:00

Biden, BAE'ye F-35 ve MQ-9B satış onayını işleme koyuyor

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ABD yönetiminin, eski Başkan Donald Trump döneminde Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) onay verilen F-35 ve diğer bazı askeri satışlarının incelemesini tamamladığı ve satış işleminin başlatılması için onayı bugün Kongreye iletileceği bildirildi.

Yetkili, BAE yönetimi ile teslimat öncesinde, sırasında ve sonrasında yapacakları ve yükümlülükleri konusunda istişarelere devam ettiklerini belirtti.

Bu satışlara eski yönetim döneminde onay verildiğini ve ABD Dışişlerinin birkaç haftadır bu satışlara yönelik incelemeyi tamamladığını belirten yetkili, "Başkan (Biden), insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğünün ABD dış politikasının merkezinde olduğunu açıkça ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, BAE'nin birçok bölgesel güvenlik konusunda ABD'nin önemli bir ortağı olduğuna dikkat çekti.

Biden göreve geldikten kısa bir süre sonra BAE ve Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu birçok ülkeye yönelik silah satışlarını incelemeye almak üzere askıya almıştı.

BAE ve Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırılarında söz konusu olan sivil kayıpları ABD'de özellikle de Demokratlar tarafından uzun bir süredir eleştiriliyordu.

16 Nisan'da New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ve California Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Biden'ın bu satış teklifini işleme koyması durumunda süreci yavaşlatmak üzere bir yasa teklifi sunmuştu.

BAE'ye yönelik bahsi geçen satış paketinde, 10,4 milyar dolar değerinde 50 F-35 uçağı, 2,97 milyar dolar değerinde 18 MQ-9B IHS ve 10 milyar dolarlık mühimmat bulunuyor.

Etiketler : BEA Biden F-35 satışı
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