Beşiktaş'ta yangın faciasına 8 tutuklama
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin 8 kişi tutuklandı.
İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildiği savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Adliyesi'ndeki müracaat savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.