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Beşiktaş'ta yangın faciasına 8 tutuklama
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05 Nisan 2024 Cuma 17:39:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 17:39:00

Beşiktaş'ta yangın faciasına 8 tutuklama

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin 8 kişi tutuklandı.

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildiği savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ndeki müracaat savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Beşiktaş'taki yangına ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme
Etiketler : Beşiktaş Gece kulübü yangın tutuklama Gayrettepe
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