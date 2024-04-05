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05 Nisan 2024 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 16:00:00

Beşiktaş'taki yangına ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı

Kaynak: TRT Haber-AA

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İstanbul Beşiktaş'taki yangınla ilgili hazırlanan ön rapora ulaşıldı. Raporda, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu ve söndürme sisteminin çalışmadığı bilgisine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tutuklanmalarının talep edildiği sevk yazısında, 2 Nisan 12.35 saatlerinde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ve şüphelilerle ilgili detaylar yer aldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ VE SAVCILARIN İNCELEMESİ

Yangın sonrası iş güvenliği ve yangın uzmanından oluşan bir bilirkişi heyetinin, 2 cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı belirtilen yazıda, ön bilirkişi raporuna göre, sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin gerekli önlemi almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, şüphelilerin iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasal zorunlulukları yerine getirmedikleri ve kusurlu olduklarının belirlendiği de kaydedildi.

Kamera görüntülerine göre, yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı aktarılan yazıda, gerekli yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığına vurgu yapıldı.

SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BİR KISMININ ÇALIŞMAMASI

Alınan ifadelere göre ise yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığının tespit edildiği belirtilen yazıda, şüphelilerin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan kusurlu bulunduğu dile getirildi.

Sevk yazısında, delillerin henüz tam toplanmaması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve 9 şüphelinin serbest kalması halinde bu aşamada delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu gerekçesiyle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talep edildi.

ZANLILAR TUTUKLAMA TALEBİYLE SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Müracaat savcılığında bugün ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanması bekleniyor.

Söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmasına devam edildiği, ilgili kamu görevlileri ve belediye görevlileri hakkında da ayrı soruşturma işlemi yapılacağı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN MOBİLYACI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.

Etiketler : beşiktaş gayrettepe gece kulübü yangın bilirkişi raporu
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