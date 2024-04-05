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Beşiktaş'taki gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme
05 Nisan 2024 Cuma 10:55:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 10:55:00

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme

Kaynak: AA

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Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

GÖZALTINA ALINAN MOBİLYACI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.

Etiketler : beşiktaş gece kulübü yangın adliye
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