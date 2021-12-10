Türk SİHA'ları Fas'ı koruyacak

Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki göz bebekleri olan silahlı insansız hava araçları (SİHA) uluslararası savunma ve istihbarat yayın organlarında yer almaya devam ediyor. Yayın organları SİHA'ların savunmadan diplomatik yakınlaşmaya kadar geniş bir yelpazede kullanıldığına dikkat çekti. Africa Intelligence haber sitesi, "Fas Kralı VI. Muhammed, bir yandan Cezayir diğer yanda ise Batı Sahra'daki Fas egemenliğine son vermek için savaşan Polisario Cephesi'yle mücadele için Baykar tarafından üretilen TB2 Bayraktar SİHA'larından ikinci kez sipariş vermek üzere" ifadelerine yer verildi. The Defense Post ise Kazakistan'ın 3 adet orta irtifa güçlü, uzun süreli direnç özelliklerine sahip TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) ANKA SİHA'sını alacağını, bunların istihbarat, gözlem ve keşif görevlerinde kullanacağını yazdı.

Fas Kralı VI., Muhammed, ülkedeki iç ve dış tehditlerle mücadele için Türk İHA'larını tercih ettiğini açıkladı.

BAE TB2'LERİ İSTİYOR

Küresel askeri ve istihbarat gelişmelerine yer veren Intelligence Online haber sitesi de Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) yakınlaşan Türkiye'nin uzlaşısının merkezinde TB2 Bayraktar SİHA'ları olduğunu vurguladı. "Baykar SİHA'sı Türk-Emirlik yakınlaşmasının mutabakatının kalbinde yer alıyor" başlıklı haberde Türkiye'nin ve BAE'nin ilişkilerini normalleştirme ve savunma sanayii temelinde meyve veren ekonomik ilişkiler geliştirme ümidi taşıdıkları ifade edildi. Intelligence Online'nın haberinde iki ülke arasındaki yakınlaşmanın en büyük aracının BAE'nin TB2 alma niyeti olduğuna vurgu yapıldı.