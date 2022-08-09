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09 Ağustos 2022 Salı 10:15:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 10:15:00

Batman'da biri turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Eren-3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesinin Yanıkkaya kırsalında Jandarma İHA-SİHA destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon yapıldı.

Operasyonda, biri Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Etiketler : Batman İl Jandarma PKK OPERASYON
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