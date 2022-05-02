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02 Mayıs 2022 Pazartesi 07:46:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 07:47:00

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Etiketler : Başkan Erdoğan Twitter hesabı Ramazan Bayramı
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