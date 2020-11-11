  • BIST
    1265.17
  • Dolar
    7,9392
  • Euro
    9,3455
  • Altın
    478,9350
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
"Tayyip Erdoğan, masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez, bunu geçin"
Kanuni 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de sondaja başlayacak
Başkan Erdoğan: Yine çuvalladılar
"Bu tek kelimeyle kepazeliktir"
Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesildi!
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Rekor kırdık
Aileler Yarışıyor Ufuk Özkan sunumuyla her gün saat 21.00'de 360'ta
Teröristlere geçit yok!
AYM'den flaş 15 Temmuz kararı
"Düşmanlar için artık çok daha tehlikeli"
"44 günde bitti ama 44 yıl konuşulacak"
BDDK'dan flaş hamle... Limitler artırıldı
Karabağ mutabakatında dikkat çeken Türkiye detayı
Trump gider ayak BAE'yi silaha boğacak
Trump'tan yenilgi sonrası büyük operasyon
Bazı bakanlıklara yeni atamalar
"Karabağ başka bir başarısızlık"
Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici
Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirildi
Hakan Atilla'nın istifasına yönelik iddialar yalanlandı
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
11 Kasım 2020 Çarşamba 14:02:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 14:37:00

AK Parti grubunda konuşan Başkan Erdoğan: Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez

ABONE OL

AK Parti Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap eden Başkan Erdoğan, Berat Albayrak'a teşekkür etti 'Görevden affını istedi, biz de kabul ettik' ifadelerini kullandı. Bazı basın organlarında yer alan kabine değişikliği iddialarına da sert tepki gösteren Erdoğan 'Tayyip Erdoğan, masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez' dedi.

TBMM'den son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin haftalık meclis grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'ı topraklarından kovması ile sonuçlanan savaş başta olmak üzere sıcak gündem ve diğer siyasi konulara ilişkin çarpıcı değerlendirme, tespit ve açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan önemli notlar paylaştı. Başkan Erdoğan'ın parti grup toplantısında Koronavirüs mücadelesine ilişkin de son dakika açıklamaları yapması bekleniyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının naklen yayını ve açıklamalarından satır başları;

Sözlerimin hemen başında Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Varılan anlaşma ile işgal edilen topraklar Azerbaycan'a bırakılacaktır. En geç 1 Aralık'a kadar bu topraklar teslim edilecektir. Azerbaycan ile Nahçıvan özerk bölgesi arasındaki ulaşım sağlanacak ve bu anlayışla bir yol inşa edilecektir.

BU SABAH İMZALANDI

Türkiye anlaşmanın uygulamasını denetlemek ve gözetlemek için bölgede Rusya ile birlikte yer alacaktır. İlgili mutabakat bu sabah imzalandı.

BU ACIYI HEP BİRLİKTE YAŞADIK

Türkiye ve Türk milleti olarak her gün bu işgalin sızısını her gün yüreğimizde hissettik. Bosna'daki katliamalara sessiz kalanlar Karabağ'daki katliamları da görmezden gelmiştir. Biz katledilen çocukların, kadınların, yaşlıların acısını hep birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşadık.

TÜM İMKANLARIMIZLA KATKI SAĞLADIK

Tüm kalbimiz ve imkanlarımızla bu işgali sona erdirecek sürece katkı sağlamak için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık.

AZERBAYCAN SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEYECEĞİ KONUSUNDA TAAHHÜT VERMİŞTİR

Azerbaycan devleti de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sivilin zarar görmeyeceği taahhüdünü zaten vermiştir. Bu konuda canla başla gayret gösteren askeri diplomatlarımız başta olmak üzere herkesi yeniden tebrik ediyorum. Enver Paşa'nın Nuri Paşa'nın, Hüseyin Cavid'in Ahmet Cevad'ın, Haydar Aliyev'in hatıraları şad olmuştur.

ALİYEV KARDEŞİM İLE HER GÜN GÖRÜŞTÜK

Bundan sonra çok daha yakın ve güçlü işbirliği içerisinde olacak ve ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. İlham Aliyev kardeşimle bu süreçte neredeyse her gün görüşme imkanımız oldu.

SAHADA VE MASADA GÜÇLÜYÜZ

Bugün Türkiye sahada ve masada sözünü dinletebiliyor ise bunu son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz güçlü reformlara borçluyuz. Sanayiden sosyal desteklere, sağlıktan eğitime, eşi benzeri görülmemiş yatırımlar gerçekleştirdik. Hamdolsun altyapı konusunda Türkiye gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, hatta ilerisine geçmiştir.

Kimseye karşı gizli veya açık önyargımız, husumetimiz, karanlık hesabımız yoktur.

EKONOMİMİZİ SALDIRILARA RAĞMEN AYAKTA TUTTUK

Ülkemizin maruz kaldığı saldırılarda en önemli hedeflerden biri de ekonomimiz olmuştur. Ancak ekonomimizi ayakta tutmayı başardık. Bunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alma özelliğinin katkıları vardır. Kimileri kabul etmek istemese de bu sistemin en büyük faydalarını Mart ayından bu yana yaşadığımız süreçte gördük. Cumhuriyet tarihinde örneği olmayan şekilde 1006'şar odalı hastaneler inşa ettik. Ameliyathaneleri, tüm cihazları ile birlikte bunu yaptık. Şehir hastanemizi de açtık.

"BERAT ALBAYRAK'A HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığımızda da çok önemli adımları attık. Hem önceki bakanımız sayın Berat Albayrak'a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi kendisi geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle affını istedi. Biz de görevden affını kabul ettik.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Tabi bununla birlikte kabine değişikliği gibi spekülasyonların da döndüğü bir süreç başlatılmak istendi. Bizim medya tabi bu konuda mahir. Ancak Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez. Siz yazacaksınız, ya ad televizyonlarda konuşacaksınız biz de ona göre mi heraket edeceğiz? Biz buralara makalelerle gelmedik. Tam aksine kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Milletimizle geldik.

BİZ SADECE MİLLETE BAKARIZ

Biz harekete geçmek için sadece millete bakarız. Bunun dışındaki her haber, söylenti, laf-ı güzaftır ve bu millete ihanettir.

FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR

Unutmayın faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bunu aşacağız. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumak, gelir dağılımını daha da iyileştirmek buna bağlıdır ve bunu başaracağız. Bakanımız ve Merkez Bankası yeni başkanının hedeflemesini temel amaçlarımıza uygun şekilde istikrarlı, şeffaf, öngörülebilir bir seviyeye getirecekerine inanıyorum.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı kolları sıvadı... Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı kolları sıvadı... Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e Boğaz'da gül jesti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e Boğaz'da gül jesti
'Aşk Uykusu' geliyor

'Aşk Uykusu' geliyor
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü göstermedi

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü göstermedi
Sol Yanım dizisinin genç asileri: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey

Sol Yanım dizisinin genç asileri: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey
51 yıllık mutluluk

51 yıllık mutluluk
Elimden gelen yardımı yaptım

Elimden gelen yardımı yaptım
Erkekler bakıma değil işe gitsin

Erkekler bakıma değil işe gitsin
Oğlumun adı böyle anılmasın

Oğlumun adı böyle anılmasın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER