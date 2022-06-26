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26 Haziran 2022 Pazar 21:57:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 21:57:00

Başkan Erdoğan'dan Marmaris'teki ekiplere: Buraları yeniden ihya edeceğiz

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev yapan ekiplere seslenerek, "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplerle yemek yediği sırada Başkan Erdoğan'ı görüntülü aradı. Başkan Erdoğan, yangında görev yapan ekiplere teşekkür ederek, "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerle Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kiriçci, yemek sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü aradı.

Görüşmede ekiplere seslenen Erdoğan, dün itibarıyla son aşamasına geçilen mücadelenin başarıyla bitirildiğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ölüm, yaralanma, herhangi bir olay cereyan etmeden bu işi bitirdiniz. Fakat 4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Tabii buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum. Özellikle değerli Tarım ve Orman Bakanım ve İçişleri Bakanımızın buradaki koordinasyonuyla ve işçilerimizin çalışmasıyla söndürdüğümüz bu sürecin sona ermesi beni, ailemi ve bütün milletimi inanıyorum ki çok çok mutlu etmiştir. Sizlere şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum."

- "ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN"

Bakan Kirişci de yangının tespit edilmesinden sonra 8 dakika gibi kısa bir sürede müdahalede bulunulduğunu ve gerekli çalışmanın hemen yapıldığını dile getirdi.

İlerleyen saatler içerisinde hava, kara ve insan gücünün de arttığına işaret eden Kirişci, yangında dün ve bugün soğutma çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Çalışmalara katılan tüm ekiplere şükranlarını sunan Kirişçi, "Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi kardeşlerimiz bu ülkenin evlatları olarak bugün zor şartlarda irade ortaya koyuyor ve çaba içerisinde bulunuyor." diye konuştu.

Etiketler : Başkan Erdoğan Marmaris yangını Vahit Kirişçi
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