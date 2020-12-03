  • BIST
    1328.83
  • Dolar
    7,8228
  • Euro
    9,4308
  • Altın
    459,3260
İstanbul
8 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası!
Başkan'dan CHP'deki skandala sert tepki
2020 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çıkarıldı
"Türkiye, Fransa'yı oyun dışına çıkardı"
Biden'dan bomba 'Türkiye' açıklaması
Bakan Çavuşoğlu Pompeo'ya ağzının payını verdi
Koronavirüs salgını unutuldu: Bağ evinde parti yaptılar
Fransa çıldırmış olmalı! Camileri kapatmaya hazırlanıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 3 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Kol ve bacaklarda şişlik varsa dikkat! Kemik tümörü sinyali olabilir
Batı tipi beslenme mide kanserini artırıyor
D vitaminin yeterliyse virüse karşı güçlüsün
Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun tansiyonunu ölçüyor musunuz?
Yörük çalgısı sipsi tescillendi
Bir selamın kırk yılı hatırı var
Burcu Biricik 'Kırmızı Oda' dizisinde Boncuk olup ağlatacak
Deniz Seki'den esprili paylaşım... 'Şöhret de olsan o sarı bez orada'
Nil Karaibrahimgil herkesi kahraman olmaya çağırdı
İlacını polisin elinden içti
Azmin zaferi Türkçe konuşamıyordu, öğretmen olup kitap yazdı
Gürgen Öz ‘Sadece Bir Gece' filmi kadrosunda
Hastanede anne oteli
Berkay gençler için şirket kurdu
03 Aralık 2020 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 15:45:00

Başkan Erdoğan'dan CHP'deki taciz skandalına sert tepki: Tam bir facia örneği

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. CHP'deki taciz skandalına ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur. belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. CHP'deki taciz skandalına ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur. belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu önemli ifadeleri kullandı:

Kadınlarımızın üye sayısı 5 milyon 200 bini bulmuştur. Bu sayı diğer siyasi partilerin üye sayılarının bile üzerindedir. Kadınlarımızın hayatın her alanında istedikleri seviyeye gelebilmeleri için çok büyük gayretler gösterdik.

Bu çerçevede attığımız adımları saymaya kalksak saatler yetmez. Kadını önce eğitim ve iş hayatı olmak üzere birey olarak, onunla birlikte anne ve eş olarak desteklemeye devam ediyoruz.

Kadına şiddeti engelleme konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bizim için insan eşrefi mahlukattır. Kadın da insanın yarısıdır. Hz.Adem ve Hz.Havva'dan bu yana bu değişmemiştir, değişmeyecektir.

Geçmişte veya bugün dünyanın herhangi bir yerinde bu ilahi nizama aykırı davranılmış olması bizi bu doğrunun yanında durmaktan alıkoymaz.

"BUNLARIN GEÇMİŞLERİNİ UNUTMADIK"

Bugün kadın hakları borazanlığı yapanların kadını insan saymadıkları geçmişlerini unutmadık. Bizim milletimiz ataerkil veya anaerkil değil, aileerkildir.

Aile kavramı bizde bu kadar hassas ve önemlidir. Bu anlayış ile aileye yönelik her saldırı ve tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz.

Zulüm kime yapılırsa, şiddet kime yönelirse yönelsin, cinayetin faili ve maktulü kim olursa olsun mücadele edilmesi gereken bir kötülüktür. Kadının kimsenin malı sayılması layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez. Kadınlarımızın varlığını korumak devletimizin görevidir.

Tacizi uğrayan kadını nasıl koruyorsak, inancı için ayrımcılığa uğrayan kızlarımızı korumak da bizim görevimizdir.

Aynı şekilde toplumun temel direği olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi de bizim için önemli bir sorumluluktur. Türkiye'yi diğer alanlar ile birlikte ailenin güçlendirilmesi konusunda hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.

Çevre derler Türkiye'de çevrenin korunması için ne yapıldıysa bizim dönemimizde yapılmıştır. Kadın derler, siyaset ve iş dünyasında kadınları bugünlere getiren adımları biz attık, bunların geçmişlerinde bu yok.

Genç derler, gençlerimize güvenli bir ülke bırakmak için biz çalıştık. Şehit yakınları ve gazilerimize bizim kadar sahip çıkan bir başka yönetim daha olmamıştır.

Devletin engellisinden, şehit yakınları ve gaziler ile ilgili desteklerin bereket olarak döndüğüne biz devlet olarak inanıyoruz.

CHP'DEKİ TACİZ SKANDALINA ÇOK SERT TEPKİ: TAM BİR FACİA ÖRNEĞİ

Özellikle CHP, bu bakımdan tam bir facia örneğidir. CHP'de daha önce de benzer örneklerine rastlanan, artık kendi taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Tüm tacizleri görmezden gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi? Metroda kadını taciz eden kişiyle ilgili önce taciz var kampanyası başlatıp ardından kendi adamları çıkınca her şeyi silen bunlar değil mi? Bir tecavüz örneğini, faili en ağır cezayı almış olmasına rağmen yıllarca ısıtıp ısıtıp gündeme getirenler bu uzun listenin önünü niye örtmeye çalışır acaba? İçerindeki rezilliklere bakmadan, önlerine gelene çamur atmayı, yalan ve iftira ile itibar suikastı yapmayı Atatürkçülük kılıfı ile örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız. Senin tecavüzcün kötü, benimki iyi. Senin ahlaksızın kötü, benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur. Kadına ve çocuğa yönelik tacizi örtmekle başlayan zihniyet işi askere, öğretmene, işçiye, esnafa velhasıl toplumun her kesimine hakareti siyaset tarzı haline getirmeye kadar varmıştır.

"BU AHLAKSIZ TERBİYESİZ ADAM CENAZE NAMAZINDA BİLE SIRITIYOR"

Bay Kemal senin vekilin benim askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz bir cümle çıkmayacak. Bu millet seni affetmez. Biz Mehmetçiğimizi size yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunların vekilleri teröristlerin cenazelerine omuz vererek ortaya çıktılar. Bu ahlaksız, terbiyesiz adam cenaze namazında bile biri ile konuşurken sırıtıyor. Bu milletin kutsalına karşı siz ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İlk seçimlerde bunlar çok büyük dersi alacaklar.

"BEN BUNLAR GİBİ YALANI RAHAT KONUŞAN SİYASETÇİ TANIMADIM"

Ben bunlar kadar yalanı rahat konuşan bir siyasetçi tanımadım. Sabah yalan akşam yalan. Sakarya'daki tank palet fabrikası ile ilgili belgeleri ortaya koymamıza rağmen hala onu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Boşa uğraşma.

"PARTİSİNDEKİ TACİZ FURYASINA SESSİZ KALAN BU ZAT VE PARTİSİNE GELECEK İLK FIRSATTA DERS VERİN"

Partisindeki taciz furyasına sessiz kalan bu zat ve partisine önünüze gelecek ilk fırsatta ders verin. Bu öyle bir ders olsun ki sokağa çıkmaya yüzü olmasın. Alnının akı ile nice mücadelelerden çıkan Türk kadınının bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum.

Etiketler : başkan erdoğan chp kemal kılıçdaroğlu ordu mehmetçik hakaret taciz tecavüz skandalı
Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz

Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz
Şarkıcı Lara'ya kaza sonrası dudak operasyonu

Şarkıcı Lara'ya kaza sonrası dudak operasyonu
Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!
Damarında Karadeniz kanı var

Damarında Karadeniz kanı var
Yalısından dışarı adım atmıyor

Yalısından dışarı adım atmıyor
Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası

Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası
Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı

Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı
Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum

Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum
Serdar Ortaç'ın 'İsmi Lazım Değil' şarkısına Safiye Soyman yorumu

Serdar Ortaç'ın 'İsmi Lazım Değil' şarkısına Safiye Soyman yorumu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER