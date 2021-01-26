Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması: İlk etapta 50 milyon doz gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Sosyal Atama Töreni"nde konuştu. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı olduğunu belirten Erdoğan, "Biz ise hamdolsun hızla aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle aşılamayı başlattık" dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Devlet korumasındaki çocuklarımızın yetiştirme modelini baştan sona değiştirdik. Çocuklarımızı koğuş sisteminde barındırmak yerine ev düzenine geçtik. Hali hazırda 13 bin 524 çocuğumuzun bakımını aile ortamına yakın bir şekilde hazırladığımız bu ortamlarda sürdürüyoruz. 7 bin 864 çocuğumuz çok hassas bir şekilde tespit edilen ve denetlenen koruyucu ailelerin yanında hayatına devam ediyor

ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMLARINI SAĞLADIK

Bugüne kadar 111 çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi, 65 çocuk destek merkezi oluşturduk. Hükümete geldiğimizde kamuda işe yerleştirilen devlet korumasındaki çocuk sayımız 21.300'dü, bugün bu sayı 55 bini aşmıştır. Hayata geçirdiğimiz teşvik uygulamasıyla da 4 bin 600'e yakın gencimizin özel sektörde istihdamını sağladık.

ENGELLİ MEMUR SAYIMIZI 58 BİN 319'A YÜKSELTTİK

Engellilerin topluma kazandırılması için engelliler kanununu çıkardık, BM engelli hakları sözleşmesini imzalayan ülkeler arasına girdik. 2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik.

Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık.

KORONA AŞISI AÇIKLAMASI

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin aşı sıkıntısı var. Biz şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. Ve ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılama devam edecek.