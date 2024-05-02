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02 Mayıs 2024 Perşembe 06:38:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 06:38:00

Eğitim neferleri hayat kurtaracak

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Hayatlarını eğitime adayan öğretmenler olası depremde hayat kurtarabilmek için AFAD'dan eğitim almaya başladı.

Gönüllü öğretmenler, çadır kurma, arama kurtarma, yangın söndürme, ilk yardım gibi konuları uygulamalı öğreniyor.

AYRINTILI ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR

Depremde hayat kurtarmak isteyen öğretmenler AFAD'dan eğitim alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında, eğitime katılan gönüllü öğretmenler, tatbikat alanında uzmanlardan afet durumunda organizasyon, çadır kurma, arama-kurtarma, psiko-sosyal destek, yangın söndürme, ilk yardım gibi konuları uygulamalı eğitim alıyor.

TATBİKATLARA ARALIKSIZ DEVAM

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce 10 bin AFAD gönüllü sayısının 24 bine çıktığını belirten Samsun AFAD İl Müdür Vekili Seyit Ahmet Seldüz, "Tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlara, okullarımızda afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasıyla ilgili farkındalık eğitimleri yapıyoruz. Bu eğitimlerimiz sürekli devam ediyor" şeklinde konuştu.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Burcu Pamuk "Hiltiyi denedim, biraz ağır. Gerçekten yapan kişilerin işleri zor. Umarım kullanmak hiç kimseye nasip olmaz" dedi.

Etiketler : afad öğretmen tatbikat
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