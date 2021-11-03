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03 Kasım 2021 Çarşamba 20:49:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 20:49:00

Başkan Erdoğan'dan 19. yıl mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan Twitter 3 Kasım
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