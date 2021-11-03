Başkan Erdoğan'dan 19. yıl mesajı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.
3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, #MilleteHizmetYolunda durmaksızın çalışmaya ve Milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2021