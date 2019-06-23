23 Haziran 2019 22:56 | Pazar
Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.
Başkan Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Seçimleri buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrıldı.
(DHA)
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