Başkan Erdoğan: Ülkemizde yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir." açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023
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