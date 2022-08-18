Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi

18 Ağustos 2022 Perşembe 15:02:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 15:02:00
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'nin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'da başladı.
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