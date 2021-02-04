04 Şubat 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 16:30:00
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştiriliyor.
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