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Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
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04 Şubat 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 16:30:00

Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

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Başkan Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Etiketler : başkan erdoğan mhp devlet bahçeli
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