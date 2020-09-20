Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

20 Eylül 2020 Pazar 12:39:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 12:39:00
Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ile bir araya geldi
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ile kahvaltıda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ile kahvaltıda bir araya geldi.
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