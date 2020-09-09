Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Japonya Başbakanı'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Başkan Erdoğan görüşmede, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra Başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Abe'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulundu.
AA'nın aktardığı habere göre, Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etti.
Türkiye-Japonya arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi konusundaki kararlılığın yinelendiği görüşmede, bu yönde atılacak somut adımlar ele alındı.
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