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16 Ekim 2020 Cuma 08:20:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 09:45:00

Başkan Erdoğan imzaladı: Üç bakanlığa atama

Kaynak: DHA

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Başkan Erdoğan imzasıyla, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

Sağlık Bakanlığı "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.

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