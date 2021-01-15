Başkan Erdoğan: Mücadeleyi siber vatanda da göstereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür. Mimarımızın, yazarımızın, ressamımızın başarısına göre dünyada yer edinebilir, ses getirebiliriz. Başımızı dik, yüzümüzü ak edecek bir birikime sahibiz.

Tarihiyle bağının koparılması için bu kadar uğraşılan başka bir millet daha var mıdır, bilmiyorum. Son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir mimari üslubu ülkemizde yerleştirmeye çalışıyoruz."

"MÜCADELEYİ SİBER VATANDA DA GÖSTERECEĞİZ"

Artık ülkelerin egemenlik hakları fiziki sınırlarından ziyade dijital dünyada saldırı altında bulunuyor. Şimdi önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Bu devrin adı dijital çağdır. Siber vatana sahip çıkmanın bir tarafında teknik altyapı varsa diğer tarafında da içerik üretimi yer alıyor. Havada, karada, denizde verdiğimiz mücadeleyi siber vatanda da göstereceğiz.

Önümüzdeki dönemde siber vatana, hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi artırarak sahip çıkmakta kararlıyız."