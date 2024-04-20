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20 Nisan 2024 Cumartesi 11:55:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 11:55:00

Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan hamas ismail haniye gazze diplomasi
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