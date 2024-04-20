Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
#SONDURUM Hamas lideri İsmail Haniye Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'yi kabul ediyor. pic.twitter.com/649mCoDhLG— 24 TV (@yirmidorttv) April 20, 2024
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