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21 Kasım 2020 Cumartesi 19:22:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 19:23:00

Başkan Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna video mesajla katılıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna video mesajla katıldı. Başkan Erdoğan: "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz" dedi.

Başkan Recep Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna video mesajla katıldı: Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk.

Başkan Erdoğan: "Coğrafi bakımdan Afro-Avrasya ülkesi olan Türkiye'yi diplomaside dar bir çerçeveye hapsetmek, yanlış olduğu gibi mümkün de değildir.

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