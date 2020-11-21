Başkan Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna video mesajla katılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna video mesajla katıldı. Başkan Erdoğan: "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz" dedi.
Başkan Recep Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna video mesajla katıldı: Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk.
Başkan Erdoğan: "Coğrafi bakımdan Afro-Avrasya ülkesi olan Türkiye'yi diplomaside dar bir çerçeveye hapsetmek, yanlış olduğu gibi mümkün de değildir.
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