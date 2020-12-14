Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

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14 Aralık 2020 Pazartesi 20:08:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 20:11:00

Başkan Erdoğan: Ekonomimiz her türlü senaryoya hazırlıklıdır

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır" dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantının esas meselesini ise kira ve fatura düzenlemesi oluşturdu.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye, AB'den yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. NATO müttefikimiz ABD'den de yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz."

"Kendimizle birlikte tüm bölgemizin ve dünyanın huzuru, refahı, esenliği için mücadele ediyoruz. Ama bu durum, ülke ve millet olarak hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor."

"Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor."

"Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bundan sonra bölgede, merkezinde çatışma yerine barışın, gerilim yerine iş birliğinin, husumet yerine iyi komşuluk ilişkilerinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır."

Ayrıntılar geliyor

Etiketler : başkan erdoğa kabine toplantı türkiye
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