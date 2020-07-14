14 Temmuz 2020 Salı 14:28:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 14:28:00
Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'yi ve Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Toure ve Kumoch , Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Toure'nin ve Kumoch'un eşleri ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimlerinin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
- İstanbul Havalimanı'nda '15 Temmuz Zafer Fotoğrafları' sergisi açıldı
- Bakan Çavuşoğlu AB'ye resti çekti: Reddediyoruz
- Cudi Dağı'nda büyük operasyon başladı! Teröristleri Yıldırım çarpacak
- Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti
- Koronavirüs tanısı konuldu! Tatile giderken yakalandı
- Esnaf CHP'li belediyeye isyan etti! Binadan içeri girmek istediler