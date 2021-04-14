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14 Nisan 2021 Çarşamba 17:25:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 17:25:00

Başkan Erdoğan: Bu tam bir dengesizlik, terbiyesizlik

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Onların sorduğu sorulara yanıt veren Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul konusuyla alakalı da açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabında, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Yapılan paylaşımın devamında, "Kütüphane Söyleşilerinin ilk sorusu Kanal İstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor. İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız." ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır."

"(Kanal İstanbul Projesi ile) İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak."

"NE ÜLKEMİZDE NE DÜNYADA KADIN HAKLARINA SAYGIYI GETİRMEDİ"

Başkan Erdoğan Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerin sorduğu sorulara yanıt verdi. Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyle alakalı soruya, "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi" dedi.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Gençlerin bir diğer sorusu emekli amiraller bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgiliydi. Başkan Erdoğan soruya, "Bunu alışkanlık haline getirenler var, ben bu ülkenin Başkomutanıysam milletimin özgürlüğü için bunu kabul edemem" dedi.

Başkan Erdoğan'ın emekli amiral bildirisine ilişkin soruya verdiği yanıtlar:

"Koordine olan, aynı düşünce kalıbı içinde böyle bir metnin ortaya konulmasını başkomutan, Cumhurbaşkanı olarak kabul etmemiz mümkün değil."

"Cumhurbaşkanı olarak ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu özgürlüğünüzle alakalı değil."

"BU TAM BİR DENSİZLİK, TAM BİR TERBİYESİZLİK"

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı'nın söylemine ilişkin sorulan soruya, "Gençler, bunları hiç kafanıza takmayın, biz işimize bakalım." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan millet kütüphanesi gençler
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