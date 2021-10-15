Suriye'de yeni bir operasyon olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör cirit atıyor, baş destekçileri ABD. Gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Kararlıyız" ifadesinde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

SURİYE'YE YENİ HAREKAT OLUR MU?

-Bir yere kadar sabrımız devam etti. Suriye konusunda mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine rejim güçlerine karşı gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

-Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Bizim Afganistan'ın altyapı ve üst yapısında çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.

AZERBAYCAN İLE DOĞALGAZ ANLAŞMASI

-Anlaşmaların hepsi tedbire yönelik. Sıkıntımız söz konusu değil. Tedbirlerimizi aldık alıyoruz. Türkiye için sıkıntı söz konusu değil.

SİYASİ SUİKAST TARTIŞMASI

-Böyle bir şey varsa yargı üzerine gider.