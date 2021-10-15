VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kavcıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası açıklama
Başkan Erdoğan: "40 yıldır zorlu bir mücadeledeyiz"
Markar Esayan'ın ardından
Bugün hesaplara yatıyor
Suriye'de yeni bir operasyon olacak mı?
Suriye'de yeni bir operasyon olacak mı?
İETT arızası öğrenciyi isyan ettirdi!
"La Casa de Papel" dizisinin Berlin'i O'choro, kitabının tanıtım programına katıldı
Yeni Zelanda'da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
73 yılın rekoru kırılacak
Yeni kriz patlak verdi: Soros'un Kuklaları
Çipras'tan ABD ile anlaşmaya sert tepki
CHP'li Özel'in görüştüğü "çiftçi" çete lideri çıktı
E-devlet'te yeni hizmet başlatıldı
İsrail'den ABD'ye uyarı: Siyasi sonuçları olur
"Bütçede aslan payını eğitime ayırdık"
Merkel yarın Türkiye'ye geliyor
İETT arızası öğrenciyi isyan ettirdi
Suikast iddiası dedikodu çıktı
İmam Hatipler Ve Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumda konuşulacak
Katil zanlısı kendisi çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı
Gözdağı verdi: Kıtalararası silahlarımız tetikte
15 Ekim 2021 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 15:25:00

Başkan Erdoğan açıkladı! Suriye'de yeni bir operasyon olacak mı?

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Erdoğan, "Terör cirit atıyor, baş destekçileri ABD. Gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Kararlıyız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör cirit atıyor, baş destekçileri ABD. Gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Kararlıyız" ifadesinde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

SURİYE'YE YENİ HAREKAT OLUR MU?

-Bir yere kadar sabrımız devam etti. Suriye konusunda mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine rejim güçlerine karşı gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

-Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Bizim Afganistan'ın altyapı ve üst yapısında çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.

AZERBAYCAN İLE DOĞALGAZ ANLAŞMASI

-Anlaşmaların hepsi tedbire yönelik. Sıkıntımız söz konusu değil. Tedbirlerimizi aldık alıyoruz. Türkiye için sıkıntı söz konusu değil.

SİYASİ SUİKAST TARTIŞMASI

-Böyle bir şey varsa yargı üzerine gider.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan SURİYE OPERASYON
90'ları en iyi biz okuruz

90'ları en iyi biz okuruz
Reklam karşılığı evini döşedi

Reklam karşılığı evini döşedi
Açıkhava'yı salladı

Açıkhava'yı salladı
Hayranlarıyla buluşacak

Hayranlarıyla buluşacak
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Reklam rakamları güzel

Reklam rakamları güzel
Fiyatı dudak uçuklatan gelinlik: 107 bin lira

Fiyatı dudak uçuklatan gelinlik: 107 bin lira
Formula'yı 100 bin kişiyle kapattı

Formula'yı 100 bin kişiyle kapattı
‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?'

‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER