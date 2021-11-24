6 bin kişiye istihdam müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 24 TV'de Helin Aslan moderatörlüğünde, gazeteciler Belkıs Kılıçkaya ve Fadime Özkan'ın sorularını cevapladı.

"BAŞAK CENGİZ'E VEFA BORCUMUZ VAR"

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in davasını takip ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, "Çok trajik ve çok can yakıcı. Başak'a bir vefa borcumuz var. Başak Cengiz konusu beni çok etkileyen hadiselerden birisi. Ailesiyle iki kere görüştük ve davayı güncel olarak takip ediyoruz" dedi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Kitlesel anlamda, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında bir bilinç geliştirilmesi için eğitim çalışmalarının olduğunu belirten Bakan Yanık, "Kadına yönelik şiddet ile mücadelede AK Parti hükümetleri, bu mücadeleyi 3 temel kurum üzerinden yürütüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Er ve erbaşlar, polis akademisi öğrencileri de daha mezun olmadan kitlesel anlamda kadına yönelik şiddetle noktasında bir bilinç geliştirilmesi için eğitim çalışmalarımız var" dedi.

İDAM KADIN CİNAYETLERİNDE ÇÖZÜM OLUR MU?

İdamın kadın cinayetlerinde etkisinin olup olmayacağı sorusuna Bakan Yanık, "Ben idama, kategorik olarak karşı değilim. Ancak bu ve benzeri olaylarda çok duygusal tepkilerle birtakım çözümler konuşuyoruz. Bir hukukçu ve bakan olarak idam çözüm olur mu olmaz mı? tartışmasına girmek istemem" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETE BAŞVURANLARIN PROFİLİ

Bakan Yanık, "Şiddet uygulayanların profili tek tik profil değil. Dünyada çok farklı eğitim grubundan olan kadınlar şiddete maruz kalabiliyor. Eğitimli kadınlar uğradıkları şiddeti ifade etmeyi kendi sosyal statülerine bir aykırılık ve utanç sebebi olarak gördükleri için bunu dile getirmiyorlar ve şiddet derinleşerek devam ediyor. Son yıllarda farkındalık çalışmalarında iyi bir noktaya geldik" dedi.

ALKOL BAĞIMLILIĞI VE ŞİDDET

Alkol, madde bağımlılığı ve şiddet arasında bir bağın olduğunu ve bu konuda çalışılması gerektiğini ifade eden Bakan Yanık, "Alkol, madde bağımlılığı ve şiddet korelasyonu, karşımızda bir gerçek olarak duruyor ve bunu konuşmamız lazım. Uyuşturucu bağımlılığını özgürce konuşabiliyoruz ancak konu alkol bağımlılığına geldiği zaman karşımıza bir takım normlar çıkıyor. Meseleleri, bütün ön yargılarımızdan azade bir biçimde konuşmamız gerekiyor" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

İstanbul Sözleşmesi'ni bir hukuk metni olarak önemsediğini belirten Bakan Yanık, "Ancak bu metinden önce, bizim zaten çeşitli yasa çalışmalarımız vardı. Dolayısıyla mücadelemiz aralıksız devam ediyor ve devam edilecek. Kadına yönelik şiddetle mücadelede de, kadın-erkek fırsat eşitliği noktasında da, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık noktasında da İstanbul Sözleşmesi'nden çok önce başlamış bir müktesebatımız var. Bizim inancımızda insan önemlidir. AK Parti başından beri her şeyiyle tam eşitlik fikrini savunuyor. Kadın ve erkek tam anlamıyla eşittir. Kadınlarla ilgili bir mesele varsa çözümü erkeği dışlamak değildir" dedi.

BAKAN YANIK'TAN İSTİHDAM MÜJDESİ

Bakan Yanık, "6 bin personel ihdasımız gerçekleşti. Bakanlığımızda bir kere de en büyük personel istihdamı bu vesileyle olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. İhtiyacımızı önemli ölçüde karşılayacak bir talebe cevap verdiler. 2022'in ilk çeyreğinde çalışma arkadaşlarımızla başlamayı umut ediyoruz" dedi.