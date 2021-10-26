26 Ekim 2021 Salı 23:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 23:00:00
Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Sayıştay Başkanı Metin Yener'e ziyarette bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, Soylu'nun, Akarca ve Yener'i ayrı ayrı ziyaret ettiği belirtildi.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Sayıştay Başkanı seçilen Sn. Metin Yener'e, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu pic.twitter.com/FoGAkYRGY6— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 26, 2021