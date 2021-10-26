Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret

Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, Soylu'nun, Akarca ve Yener'i ayrı ayrı ziyaret ettiği belirtildi.