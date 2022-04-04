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04 Nisan 2022 Pazartesi 22:36:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 22:36:00

Bakan Soylu polislerle iftar yaptı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerle iftar yaptı.

Altındağ ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emiyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve şube polisleri katıldı.

Girişte törenle karşılanan Soylu, yemekhanede polislerle selamlaştı. Ezanın okunmasının ardından Soylu, polislerle birlikte orucunu açtı.

"104 BİN KİŞİ UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNDE"

İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Soylu, "Sabah güvenlik toplantısındaydık. Uyuşturucuyla öyle bir mücadele ortaya koyuldu ki 15 Temmuz'da uyuşturucudan 35 bin kişi vardı cezaevinde, bugün 104 bin kişi var. Çocuklarımızı bu musibetten korumak için büyük bir mücadele ortaya koyan güvenlik güçlerimiz var, sizler varsınız. Bu dönemin özelliği şöyle bir farklı. Bu dönemde sadece suç ve suçluyla mücadele etmiyoruz. Bana göre Türk polis teşkilatının bu dönemini diğer dönemlerden ayırt edici özelliği, stratejisini, aklını, analizini, ortaya koyarak sadece sivrisineklerle uğraşmıyor, bataklığı kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor" dedi.

"SEVİYEYİ DÜŞÜRMEMEMİZ LAZIM"

Vatandaşların güvenlik güçlerine karşı memnuniyetinin TÜİK rakamlarına yansığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"3 yıldır Türk polis teşkilatı, jandarmamız da var, sahil güvenliğimiz de var, asayişi temin için, TÜİK'in yaptığı araştırmalarda halkımıza 'Kamu hizmetlerinden en çok hangisinden memnunsunuz?' sorusunu sorduğumuzda asayiş birinci sırada geliyor. Bu bizim için milletimizin ödülüdür. Bu seviyeyi hiç düşürmememiz lazım. Suçluya karşı kanunların verdiği imkanlar çerçevesinde mücadelemizi en güçlü bir şekilde yapacağız. Acımayacağız; ancak vatandaşımıza karşı da yarı belimize kadar eğileceğiz. Hürmetkar olacağız, müşfik olacağız."

Etiketler : Çevik Kuvvet Türk polis teşkilatı Bakan Soylu
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