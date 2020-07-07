İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadeleye ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında eli kanlı terör örgütü PKK'nın çökme noktasına yaklaştığın belirtti ve ekledi "PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Örgütü çökertiyoruz. Hem fiili olarak hem psikolojik olarak"

Soylu açıklamalarına şöyle devam etti;

İKNA SAYISI ARTIYOR

2016 yılında ikna sayısı 46 kişiydi her yıl bu sayıyı artırdık. Geçen yıl ikna ettiğimiz kişi sayısı 273'e ulaştı.

14. AİLEYİ EVLADIYLA BULUŞTURUYORUZ

Teslim olan teröristin ailesi ile bir araya geleceğini belirten Soylu, İnşallah bugün, yarın 14'üncü aileyi de evladıyla buluşturacağız. Terör örgütüne mensup olanların aileleri ile görüşülüyor. İkna edip devlete teslim olmaları sağlanmaya çalışılıyor. Sadece yılbaşından bugüne kadar 94 kişi aileleriyle görüşülerek ikna yoluyla teslim oldu" dedi.