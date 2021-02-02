Bakan Selçuk açıkladı... Yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Yüz yüze eğitimine geçişte alınan kararları açıklayan Bakan Selçuk, "Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. İlkokul öğrencileri seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek." açıklamasında bulundu.

Öğretmenlerin aşılanma sürecinin şubat ayı içerisinde başlayacağını bildiren Bakan Selçuk, okula yeniden dönüş konusunda şu detayları kaydetti:

"15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek."

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI

Yüz yüze eğitimine geçiş yapacak olan öğretmenlerin aşılanma sürecine dair bilgilendirme yapan Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İL BAZLI DÜZENLEME YAPILABİLİR

Farklı sınıf kademelerinde il bazlı düzenlemelerin yapılabileceğini dile getiren Bakan Selçuk "Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız." şeklinde konuştu.